Sakã seguirá con plan de observar las elecciones

Cuestionan que la no acreditación de sus observadores, que son voluntarios, se base no en una resolución del TSJE, sino en el dictamen de una comisión especial para la implementación de tecnología en la votación y escrutinio. Según Susana Aldana, directora de Decidamos, de lo que se trata es que no quieren la participación de la sociedad civil. “Recolectar, sistematizar y comunicar resultados electorales mediante conteos rápidos, paralelos y por muestreo, se aleja de la finalidad y objetivo de una misión de observación”, dice la Comisión.