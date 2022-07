Sabores y colores se imponen en Areguá con arribo de Expo Frutilla

Los productos como frutilla con chantillí, pionono y las pequeñas tartas tienen un precio inicial desde G. 5.000. En promedio, la fruta cuesta entre G 35.000 a G. 30.000 el kilo.

PROPUESTA. Doña Nélida Velaztiquí (50) extiende un mantel verde oscuro sobre la pequeña mesa donde instalará los productos a base de frutilla. Es fin de semana y el ambiente está cálido, por lo que espera una buena concurrencia de turistas en la tradicional feria de Areguá, de la que forma parte desde hace más de una década.

Mermeladas, licores, tartas y otros postres son algunas de las propuestas en su stand, instalado sobre la ruta que une Areguá con Patiño.

“Compro la frutilla de los productores y hago los derivados. Algunos, como las mermeladas llevan su tiempo; se terminan en tres horas. El helado artesanal también, tiene su proceso para preparar, luego cargar en los potecitos y enfriar hasta que tenga consistencia”, remarcó la vendedora.

REINVENTARSE. En su mayoría, los feriantes van rotando de rubro, de acuerdo con la temporada. Apenas termina la Expo Frutilla empezarán a enfocarse en la alfarería para los juegos de pesebres.

“En épocas de guayabas, elaboramos dulce y salimos a vender por la calle con mi familia”, comenta doña Nélida.

Patricia Torres, quien también cuenta con un stand en zona de la ruta Areguá-Patiño, al terminar la expo se trasladará a Ciudad del Este para la venta de juegos de pesebres, al costado de la ruta en el km 4 y en enero piensa vender frutas de estación.

Los comerciantes coinciden con que la venta no es igual a años anteriores a la pandemia, pero aguardan que el repunte se logre, sobre todo los fines de semana que quedan durante la tradicional feria.

“Los productos no son tan caros porque la situación económica no está bien. Entendemos porque lo sentimos, no hay mucha venta, pero sí, logramos ingreso”, comenta Claudia Vera.

DIVERSIDAD. Doña Hilda López (62) no solo ofrece frutilla y sus derivados en su puesto, sobre la avenida Mariscal López casi De la Candelaria. Su especialidad son los helados artesanales de distintos productos. Desde choclo, poroto, mandioca, jengibre, maní, aguacate, hasta ají e incluso cerveza.

También ofrece mermeladas y licores de mango, zarzamora, mandioca, moringa y otros.

Doña Hilda lleva más de 20 años realizando estos preparados, principalmente, la variedad de helados. Cuenta con un puesto fijo en la zona de Patiño, cerca de la antigua estación de tren.

La mujer exhibe además un frasco que contiene maíz y maní tostado, sésamo y coco. “Todo lo cocino. Esto preparo y es un alimento especial para la cabeza”, comenta mientras aguarda la llegada de potenciales clientes a la colorida avenida.

5.000 guaraníes es el precio de postres, como frutilla con chantillí, pionono y las pequeñas tartas con mermelada.

30.000 guaraníes es el precio, en promedio, de la frutilla por kilo en los distintos puestos de venta en zona de Areguá.