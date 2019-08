Rubio Ñu manda en la Arboleda

Los ñuenses así suman 18 puntos e Iteño quedó con 19 unidades.

Estadio: La Arboleda (local Rubio Ñu). Árbitro: César Herebia. Líneas: Blas Rojas y Juan Mendoza. Goles: 4' Joel Garay, 20' Nelson Ruiz y 46' Alex Arce (RÑ); 30' Nelson Ruiz c/s/v y 70' Óscar Martínez de penal (SI). Amonestados: 68' Paul Riveros y 75' Alex Arce (RÑ); 27' Antonio Oviedo y 46' Fredy Vera (SI). Recaudación: G. 2.390.000 por 104 pagantes.

La fecha continuará mañana con siete partidos: Guaireña vs. Atyrá y Trinidense vs. 3 de Febrero (ambos a las 10.00); Ovetense vs. Fernando de la Mora (14.30), Fulgencio Yegros vs. Independiente CG, RI 3 Corrales vs. 12 de Octubre y Gral. Caballero JLM vs. Dpvo. Caaguazú (desde las 14.45) y 2 de Mayo vs. Resistencia (15.15). Lidera el 12 de Octubre con 27 puntos.