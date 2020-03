RREE planteará vender la residencia oficial que tiene en Washington DC

El funcionario aclaró que esta decisión no tiene que ver con los cuestionamientos de un grupo de connacionales residentes en Washington dirigidos al jefe de misión del país ante la Casa Blanca, Manuel María Cáceres, a quien acusan de despilfarrar recursos del Estado al escoger vivir en una casa alternativa rentada temporalmente por USD 10.000 al mes, en Meryland, y no ocupar la residencia propia del Estado donde residieron todos los embajadores y que dicen solo precisa ser reparada.

Aunque un informe técnico que invoca Cancillería refiere que es insalubre porque está ganada por humedad y contaminada de amianto, en ciertas partes. No obstante, estos inconvenientes tienen solución, resalta el grupo de compatriotas que critican al embajador. “La residencia que elige cada diplomático obedece a gustos muy personales”, dijo el viceministro, y el presupuesto destinado por el Ministerio para cubrir el alquiler se basa en los costos del mercado inmobiliario del país receptor.

Explicó que la casa que posee el Paraguay en la capital norteamericana se adquirió en 1961. Es una vivienda que se halla ubicada al 3230 de la Broad Branch Terrace, en Washington DC, zona elegante, de embajadas.

Para su venta, explicó el viceministro, se requerirá una serie de trámites que empezaría con una autorización del Ejecutivo y luego la contratación de una empresa para el evalúo de la propiedad. Será un proceso que implicará la participación de la Escribanía Mayor de Gobierno.

Insfrán anunció que la residencia de embajador que posee Paraguay en Santiago de Chile correrá igual suerte. La misma se halla en estado de deterioro, por lo que tampoco es habitable. Son construcciones antiguas, agregó, cuyo mantenimiento se torna muy costoso. Tal como ocurre igualmente con la que tiene el Estado paraguayo en Brasilia, pegada al edificio de la embajada.

SEDES. La compra de sedes forma parte de los planes de la Cancillería. Sobre todo en países con presencia numerosa de connacionales, como España y Argentina. En este último país, recordó Insfrán, el Consulado General de Paraguay en Buenos Aires funciona en dos edificios diferentes. En Uruguay, el país tiene una residencia oficial propia que no se está ocupando, y sobre la cual existe un proceso judicial debido a que se realizaron intervenciones inapropiadas al edificio que, por su condición de patrimonio histórico, no debían haberse hecho. “Independientemente de ello, no está en la intención de la Cancillería ponerla en venta, es un patrimonio histórico”, aclaró Insfrán. En Sudáfrica, el Paraguay cuenta con una residencia oficial, en una extensa propiedad, otorgada en usufructo al Estado paraguayo por 99 años. Este, sin embargo, se halla en buenas condiciones.

Con relación al déficit que el año pasado obligó a la Cancillería a adoptar medidas de contingencia, el viceministro dijo que el Presupuesto del MRE para el presente ejercicio fiscal coloca a la institución en la necesidad de seguir realizando recortes y ahorros, porque se han adjudicado varios rubros a Fuente 30, que son aquellos recursos generados por las propias instituciones públicas y administradas por la propia entidad receptora. En el caso de Cancillería implica supeditarlo a las recaudaciones por actos consulares y al comportamiento del dólar. En abril recurrirán a Hacienda para plantear modificaciones al Presupuesto. El Viceministerio a su cargo prepara un proyecto para que gran parte de los trámites consulares sean online y requieran menos funcionarios.