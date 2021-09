RREE descarta venta de residencia oficial

El Ministerio de Relaciones Exteriores descarta la demolición y/o la venta de la residencia oficial que posee el Paraguay en Washington DC. La vivienda se halla ubicada al 3230 de la Broad Branch Terrace, zona elegante de embajadas. La vivienda está con problemas de humedad y precisaba costosas reparaciones.

El embajador José Antonio Dos Santos, que asumió recientemente la jefatura de misión ante los Estados Unidos, pidió evaluaciones técnicas y todos coinciden en que no haría falta una demolición de la residencia oficial, sino una reforma estructural, “que costaría mucho menos que echar y hacer una residencia nueva”, explicó Juan Andrés Cáceres, viceministro de Administración y Asuntos Técnicos. Por lo tanto, la venta del inmueble, que se había anunciado en marzo del 2020, queda descartada. “En reuniones que mantuvimos con el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, vimos algunas alternativas de financiamiento para encarar esto. Hacienda maneja unos fondos que pueden ser destinados solamente a gastos de capital, como sería la reconstrucción de una residencia oficial”, explicó Cáceres. Un grupo de connacionales residentes en Washington había cuestionado al ex embajador Manuel María Cáceres, de no ocupar dicha residencia, y rentar una casa por USD 10.000 al mes, en Maryland, lo que consideraban un despilfarro.