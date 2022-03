Rosita, una referente de la inclusión

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial de las personas con Síndrome de Down. Con esta celebración, se pretende generar una mayor conciencia pública y recordar la dignidad inherente, la valía y el sinnúmero de contribuciones de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, se quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

Rosita Battilana es un claro ejemplo que rompe las barreras para su desarrollo integral, a pesar de su condición. Para Graciela Battilana, madre de Rosita, el defecto congénito que presenta su hija no resulta un impedimento, y firme a su lado siempre la acompaña e impulsa a salir adelante, dentro de sus posibilidades. Es por ello que se encargó de educarla con amor y por sobre todo dentro de los límites. “Siempre me dicen ‘qué suerte tenés de tener una hija así’. Suerte tiene la persona que encuentra dinero, esto es consecuencia de cómo uno le va criando a su hijo, con mucho cariño y amor, pero con límites”, sostiene.

Multifacética

En imposible no contagiarse con la alegría que transmite Rosita. Ella ríe sin inhibiciones.

Esta multifacética joven de 27 años es fanática cerrista, le encanta el deporte, baila y canta cuando tiene ganas de hacerlo, también es modelo y actriz profesional, participa en todo tipo de actividades y es frecuente encontrarla en todos lados.

Como deportista se consagró ganadora en el Mundial de Songahm Taekwondo ATA (2019), realizado en el Sta Tehouse Convention Center De Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. Fue la primera persona con síndrome de Down en obtener cinto negro en taekwondo (ATA) en el Paraguay. En esa ocasión fue condecorada por la Cámara de Senadores.

Además, como adulta que es, tiene sus responsabilidades laborales. Trabaja como gestora en la escribanía Martínez Cáceres.

Activista social, es miembro de la Asociación Recreativa Educacional para Personas Excepcionales (Arepe) por los derechos de las personas con discapacidad, lo que le permitió participar en varios talleres de arte o en conciertos, y como ejemplo subió al escenario junto a Marc Anthony en su show en Paraguay en el 2016. Ese fue un sueño cumplido para ella.

Rosita también acudió a la ONU, en Ginebra (Suiza), donde presentó un informe alternativo al Gobierno sobre la situación de las personas con discapacidad en Paraguay.

A la hora de reclamar derechos, ella la tiene clara: “Queremos escuelas, salud, trabajo, arte, deporte, justicia, respeto”.

Extra cromosoma de amor

Síndrome de Down es una anomalía congénita bastante común en el Paraguay.

Se produce cuando un individuo tiene una copia extra, total o parcial, del cromosoma 21.

Desde el Programa Nacional de Prevención de Defectos Congénitos, además de llevar el registro en hospitales, se proporciona la guía clínica sobre el Programa Iberoamericano de Salud para Personas con Síndrome de Down, así como asesoramiento y contención a los padres y familiares.

En conmemoración de la diversidad

“Yo también puedo hacer las mismas cosas que vos”. La Fundación Saraki, conmemorando el Día Internacional del Síndrome de Down, presenta esta nueva campaña, llena de empatía y alegría, con el mensaje de que todos podemos hacer las mismas cosas, solo es cuestión de oportunidades.

La campaña tendrá una exposición fotográfica, a partir de hoy, en el Shopping del Sol, que también se suma a esta iniciativa, que cuenta además con el apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de EEUU, y la Inter American Foundation (IAF).

Para llevar adelante, se contó con el apoyo de 10 influencers, de diferentes ámbitos, como la música, cocina, comunicadores, famosos con carisma e influyentes, que puedan sensibilizar sobre este tema y formar parte de un cambio positivo. Ellos compartieron, desde su rol, un momento lleno de emoción con un joven con síndrome de Down, momento que fue captado y que finalmente será mostrado en la exposición, así como en la campaña de redes.

“Que nuestros talentos pinten un Paraguay mejor para todos”, “Que tengamos la oportunidad de darle sabor e inclusión a la vida”, “Que suenen más alto el respeto, la tolerancia y la empatía”, “Que vean la belleza en todo lo que podamos lograr juntos”, son alguna de las frases que inspiran esta campaña.

La Fundación Saraki trabaja desde el año 1996, bajo la premisa de que es posible transformar la sociedad en una más justa, inclusiva y solidaria.