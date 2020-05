La que se encuentra detrás de todos los robos y que construye desde la política su entramado sólido para alzarse con más de 10.000 millones de dólares al año.

La rosca de la corrupción que lo destroza todo y que no teme a ninguna pandemia que se le ponga enfrente. Corruptora y corrupta, se mimetiza en los partidos políticos con los que no tiene otra afinidad que la del color de los billetes. No le importa robar la pobreza de este pueblo y menos tiene piedad por su vida. Supera cualquier ideología y ha prostituido toda estructura que tenga algo de valor a su paso. No reniega de jerarquías ni se imputa ante cualquier condena.

Ella, la rosca, opera a cielo abierto porque sabe que tiene a la prostituida Justicia de su lado en el lupanar en que han convertido al Paraguay. Es absolutamente impune y ha logrado un record inédito en la historia de cualquier país del mundo: solo 1% de los investigados por crímenes y delitos pagan sus penas. La rosca vive en el paraíso de la impunidad y lo expresa de manera abierta y desembozada. Es impúdica e insolente.

Ni la pandemia del coronavirus ni el temor a la muerte ha podido cambiar su ADN; al contrario, cuando oyó la cantidad de miles de millones de dólares a ser distribuidos se frotó las manos y comenzó a buscar socios y cómplices para alzarse con el botín. Estructuras corroídas por ella como las de Salud fueron espacios abiertos para robar a manos llenas y en alegre complicidad. El ministro –ordenador de gastos– había contratado para “ayudarlo” en cuestiones administrativas y financieras a los peores. Los que ya venían con frondosos prontuarios de ilegalidad de administraciones anteriores. Le advirtieron incluso con pasacalles. No los oyó y hoy debe cargar con los pecados de la rosca y las sospechas de ser parte de ella. Todos sus logros en el campo de la salud naufragaron en la ciénaga de la corrupción de la compra de insumos.

Nos dijeron que nos confináramos en nuestras casas por más de 70 días con todos los costos que ello suponía. Lo hicimos disciplinadamente esperando que llegaran los insumos chinos para enfrentar al Covid-19 y evitáramos que nuestros nosocomios colapsaran. La rosca construyó los hospitales de campaña en tiempo récord mientras se aceleraban las compras de camas, respiradores y tapabocas. Después de mucho esperar llegó el avión a medio cargar y confirmó las peores sospechas. Las roscas vendedoras del Estado que mueven más de 4.000 millones de dólares anuales habían desplegado sus tentáculos en todos los espacios posibles y asestado un nuevo golpe. La prensa y un pequeño grupo de legisladores obligaron a mirar con lupa a varios de los miembros de esta rosca y comenzaron el une con flecha para exhibir cómo una clan se relacionaba con otro clan para llevarse el botín. Estaban desde operadores de vuelos, distribuidoras de combustible, legisladores, políticos y banqueros detrás de un negocio que prometió pingües ganancias para todos. La historia final ya la conocen. Presionados por el escándalo, han tenido que rechazar la carga completa con lo cual estamos igual que hace más de 70 días, solo que las salas de terapia están sin ocupación gracias a Dios y al sacrificio de las víctimas de las roscas.

Nos hemos salvado hasta ahora de pura suerte. La rosca jugará ahora de local en el terreno de la Justicia y como al igual que los del Metrobús, terminarán ganando contra abogados del Estado, fiscales y jueces que les son funcionales y hacen parte de ella. Colorín... colorado, de esta nos hemos salvado de casualidad, pero la cofradía ha vuelto a ganar y nosotros a perder… al menos: por ahora.