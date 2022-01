Roque: “Un ciclo que se venía cerrando”

CICLO CONCLUIDO. Analizando cómo se dio su salida, Roque puntualizó: “Lo pensé mucho. Estuve mucho tiempo sin tomar la decisión. Hay aspectos que no puedo pasar por encima, principios morales. A mi manera de entender, era un ciclo que se venía cerrando. En la semana de la Supercopa tomé la decisión de aceptar la propuesta de Libertad” agregó.

Santa Cruz argumentó que en el Olimpia, en cierta manera, era una zona de confort y sintió la necesidad de cambiar de aire: “Yo quiero competir, pelear por cosas. No me gusta que me digan vos podés quedarte hasta cuando vos quieras. Yo siento que fue la decisión correcta”, subrayó.

Con respecto al encuentro con su amigo Óscar Cardozo, Roque remarcó: “Tenemos muy buena relación con Tacuara. Hoy nos vimos en las pruebas médicas. Fue el paraguayo más relevante en Europa y es un honor tenerle de compañero”.



Roque Santa Cruz, flamante incorporación de Libertad, repasó su salida del Olimpia y el porqué eligió fichar por la entidad gumarela.



Rico historial del goleador

Roque Santacruz, debutó en Primera con Olimpia el 28 de julio de 1997 a la edad de 15 años y en un Superclásico que había finalizado empatado 2 a 2, correspondiente a la 1ra fecha del Torneo Clausura ’97.



Con el Decano Olimpia jugó un total de 238 partidos: 196 partidos fueron en torneos locales. Anotó un total de 92 goles con Olimpia: 81 goles fueron en torneos locales, distribuidos de la siguiente forma: 75 goles los hizo en la División de Honor, 5 en la Copa Paraguay (2018 y 2021) y 1 en la Supercopa (2021). En torneos internacionales con Olimpia llegó a anotar 11 goles: 7 en la Copa Libertadores y 4 en Copa Mercosur.





“Quiero competir y sentirme útil. Fue una decisión muy personal. Acepto que la gente esté dolida”.



“De momento la política no es mi opción. Voy netamente por el desafío deportivo”.