¿Roque Santa Cruz es precandidato presidencial de HC?

Roque Santa Cruz habló sobre el tema con radio Monumental 1080 AM ante especulaciones que se dieron en medios de comunicación y a través de las redes sociales.

Al respecto, el conocido deportista refirió que se enteró de los rumores durante este miércoles, sin embargo, desmintió que haya recibido alguna propuesta por parte del Movimiento Honor Colorado, del Partido Colorado.

“Hoy mi concentración está en el fútbol. El haber escuchado que se estaba trabajando en mi candidatura era algo que no me esperaba”, expresó Roque.

Consultado si conversó con el líder del movimiento, Horacio Cartes, dijo que no habla con el ex presidente sobre temas políticos y que en la oportunidad en la que conversaron compartieron temas sobre cuestiones deportivas.

No obstante, también fue consultado si aceptaría alguna propuesta a la precandidatura, a lo que contestó que: “Yo nunca dije que no a patear un penal, muchas veces fallé, pero nunca me negué”, dijo.

El reconocido deportista mencionó que no pertenece al movimiento político de Horacio Cartes, pero que sí comparte con referentes del sector como el ex candidato Santiago Peña.

Santa Cruz aseguró que por el momento está concentrado en el fútbol y que en cuestión de política, se necesita que gente buena se acerque y quiera hacer un cambio. “Se dice que la política es sucia, pero la perspectiva de gente buena hace que haya ese cambio”, dijo.

No se consideran candidaturas

Por otra parte, el ex candidato presidencial Santiago Peña y referente del Movimiento Honor Colorado también fue contactado por la misma emisora radial para aclarar sobre el tema, a lo que comentó que efectivamente se comunicó con el jugador para conversar sobre las especulaciones, pero solo compartieron risas al respecto.

“Creo que todo es parte de la imaginación y la especulación… Lo lindo es que se mencione a una persona como Roque, ya que muchos nos sentimos identificados con lo que ha hecho y sabemos que puede hacer mucho fuera de la cancha”, señaló.

Peña no descartó que se proponga al jugador como un eventual precandidato, sin embargo, aclaró que por el momento, Honor Colorado, no considera candidaturas para las futuras elecciones presidenciales.

“Claramente el movimiento no está en ningún movimiento electoral y tampoco y es momento de hablar de candidaturas, hay temas sanitarios y económicos que son mucho más importantes”, concluyó.