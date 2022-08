Roque, gratificado

El experimentado e histórico delantero Roque Santa Cruz celebró ayer sus 41 años y sigue tan vigente como uno de los máximos referentes en Libertad y del fútbol paraguayo.

Santa Cruz viene de marcar un gol que el mismo catalogó de atípico en la goleada del Guma ante Sol de América por la fecha 6 del Clausura (4-1). “Salió de la galera ese gol, no estaba en los planes. Se terminó dando un gol muy lindo. No soy de eludir a los arqueros, soy de definir más directo normalmente”, destacó Roque en charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.