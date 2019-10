Roque está a un gol de su mejor producción

Debutó el 28 de julio de 1997, 2 a 2 vs. Cerro Porteño, 1ª fecha del Clausura. DT de Olimpia: Luis Cubilla. El delantero está a un tanto de alcanzar su mejor producción de goles en el fútbol paraguayo. Sus años de más goles fueron: 2018 con 18 goles: 4 en el Apertura, 1 en la Copa Libertadores, 9 en el Clausura y 4 en Copa Paraguay; y 2019 con 17 goles: 11 en el Apertura, 2 en Libertadores, 4 en el Clausura.

Los arqueros que más sufrieron a Roque, con 4 goles cada uno, son: Santiago Rojas de Nacional (Apertura 2017, Apertura 2018, Clausura 2018 y Clausura 2019), y Joel Silva de Dpvo. Capiatá, un póker de goles en Capiatá 1 – Olimpia 4 el 2-10-2018. Al Kelito le marcó su tercer gol el sábado, igual cantidad que al arquero Pablo Gavilán (dos de este año 2019 con River y uno el año pasado con Independiente en el Apertura 2018).

TRES ROJAS. Sergio Otálvaro de Olimpia sufrió su 3ª expulsión. Las dos anteriores a las del sábado fueron: el 13-08-2018, 1 a 1 vs. Luqueño por parte de Christian Aquino, y el 25-11-2017, Inde 1– Olimpia 3 (Enrique Cáceres).

El árbitro Éber Aquino suma tres expulsiones a jugadores de Olimpia en 27 partidos dirigidos al Decano. Las dos anteriores a la de Otálvaro fueron: a William Mendieta el 06-09-2015, Olimpia 3– Gral. Díaz 1, y a Edcarlos el 29-07-2017, 1-1 vs. Nacional.

IVÁN, el mejor sub 19. Iván Franco de Libertad es el juvenil que más goles (19) hizo bajo la regla Sub 19 de la APF. 2º con 16 está Blas Armoa; 3º Sergio Díaz con 15; 4º Cristian Colmán con 13 y 5º con 9 Derlis González y Jesús Medina. Franco tiene 68 PJ. Debutó con Libertad el 02-02-2018 (2 a 2 vs. Luqueño).



las cifras

6ª

expulsión de Diego Vera. Las 5 anteriores fueron: en el Apertura 2013 (2), Clausura 2015 (1), Apertura 2016 (1) y Clausura 2018 (1), todas con Gral.



33

partidos jugados suma Luqueño de local, pero en canchas alquiladas desde el 5 de agosto de 2018: tiene 11 ganados, 12 empatados y 10 perdidos.