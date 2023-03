Sportivo Trinidense

Giménez confía en la gran racha positiva

Óscar Giménez, el delantero del Sportivo Trinidense, se mostró optimista y afirmó estar confiado en sacar un resultado a favor en el duelo de la Fecha 6 ante Libertad, el domingo a las 20:00 en el estadio Martín Torres. “Hace 20 partidos no perdemos de local, ojalá que siga esto" expresó por la 1080 AM en Fútbol a lo Grande. Añadió que "nos hacemos fuertes partido a partido. Queremos, de local, alcanzar la punta el domingo". Recordemos que el equipo de Santísima Trinidad suma 10 puntos en la tabla de clasificación y es el escolta del Gumarelo (13 unidades), que se encuentra de manera solitaria como puntero del Apertura.



Sportivo Luqueño

Confirman precios de entradas ante Resi

El Sportivo Luqueño tendrá en frente a Resistencia en su próximo partido por la jornada 6 del Apertura, el domingo, desde las 17:30, en el estadio Feliciano Cáceres, de Luque. Ayer, mediante las redes sociales, el Auriazul dio a conocer los precios de los boletos: Palco VIP G. 300.00; Plateas G. 40.000; Graderías Sur G. 20.000 y Preferencias visitante G. 20.000. Para el duelo ante los celestes de la Chacarita el entrenador no podrá contar aún con el capitán, Pablo Aguilar (dos partidos), expulsado en la Fecha 4, además de Sebastián Maldonado y Juan Núñez que vieron la cartulina roja en la última jornada.



12 de Octubre

Román gerencia en lluvia de demandas

Mariano Fleitas, directivo del 12 de Octubre de Itauguá, dialogó con FALG y reveló detalles sobre la situación del club. Recordemos que el mes pasado ingresaron a la APF masivas notas de demanda por incumplimiento de contrato y falta de pago de los haberes de los jugadores.

"Raúl Román es el gerente deportivo del club. Hoy día estamos con 27 demandas encima y debemos un millón de dólares aproximadamente", señaló Fleitas.

Confirmó además que hasta aquí “el 80% del dinero de la APF ya se retiró para ir pagando las deudas". El “12” perdió la categoría principal el año pasado y este año jugará en Intermedia.