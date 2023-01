Argentina aprovechará título para el 2030

La candidatura que comparte Argentina con Uruguay, Paraguay y Chile para la organización del Mundial 2030 será apuntalada con la fuerza del título mundial logrado en Qatar 2022 para impulsar, a finales de enero, según desveló a la agencia EFE el ministro argentino de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A finales de enero la candidatura conjunta se lanzará en el predio (ciudad deportiva) de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), “con la Copa del Mundo como protagonista”.”La idea que siempre damos, (es) que el primer Mundial se jugó en el Río de la Plata, en 1930 en Uruguay, y que nos parece justo, por todo lo que aportó el fútbol sudamericano al Mundial, que vuelva”, declaró el funcionario que busca apuntalar el proyecto.



Marruecos no jugará torneo africano

Marruecos decidió renunciar este viernes a participar en un torneo de fútbol africano en Argelia, tras no haber recibido la autorización de las autoridades argelinas para viajar allí en avión.La selección marroquí que iba a participar en el Campeonato de África de Naciones (CHAN) de fútbol en Constantina (noreste de Argelia) abandonó en la tarde de ayer el aeropuerto de Rabat-Salé, donde el plantel esperaba esa autorización de Argel para despegar, según la agencia AFP.Los jugadores y el cuerpo técnico del equipo Sub 23 se montaron entonces en un autocar, después de haber esperado en un salón vip del aeropuerto desde la mañana.



Mourinho rechazó propuesta de Portugal

El entrenador portugués José Mourinho desveló que fue la única opción de la Federación Portuguesa de Fútbol para sustituir a Fernando Santos al frente de la selección lusa, pero que se negó al estar “bien” en su club, el AS Roma italiano. ”Quiero agradecer al presidente de la Federación Portuguesa. Me dijo que no era la primera opción, sino la única y eso me llena de orgullo. Pero me negué porque estoy bien aquí en el Roma”, dijo el técnico nada más finalizar el encuentro ante el Génova en la Copa de Italia del pasado jueves, cuando su equipo triunfó por 1 a 0 sobre los genoveses.