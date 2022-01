Tacuary FC

La plantilla principal retornó de Ybycuí

El plantel principal de Tacuary volvió ayer de la ciudad de Ybycuí, departamento de Paraguarí, donde fue a realizar los trabajos de pretemporada.

El adiestrador Daniel Lanata afirmó que los actividades continuarán en la ciudad de Luque, en el Adrián Jara del club General Díaz y además dio a conocer que tiene previsto dos duelos amistosos vs. Olimpia y Cerro Porteño. El DT Lanata mantuvo a la mayoría de los jugadores que estuvieron en Intermedia, atendiendo que el argentino apostará por el mismo esquema de trabajo que lo llevo a obtener el boleta a Primera División. Resaltó además que las nuevas incorporaciones como el caso de Carlos Servín, Luis Cabral, Nery Bareiro, Marcos Duré, aportarán experiencia al plantel.



Sportivo Ameliano

García no se resigna y aguarda por dos más

“El plantel está prácticamente cerrado” fueron las expresiones de Humberto García, entrenador de Ameliano en contacto por Monumental 1080 AM, en

García fue consultado sobre los sondeos que existen sobre Alex Arce, el goleador de la V Azulada y el Intermedia 2021. “Alex Arce tiene ofertas concretas del fútbol boliviano, pero aun así está trabaja normal con todos sus compañeros”.