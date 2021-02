Luqueño

Borja: “Tuvimos orden y buen juego”

El delantero de Sportivo Luqeño Enrique Borja se mostró conforme por el rendimiento del equipo en la victoria 3-1 ante Guaireña.

“Feliz por los goles y el equipo, se vio que hicimos una pretemporada muy buena, tuvimos orden y buen juego”, apuntó el goleador que anotó en dos oportunidades.

Analizando lo realizado en el estreno en el Apertura, Borja refirió: “Arrancamos un poco atrás, pero no perdimos la calma y desde el penal ya manejamos el partido”, y sumó: “Estamos muy metidos y tenemos compañeros de experiencia, tenemos un objetivo claro de pelear cosas importantes siempre apostando al buen funcionamiento del equipo”.



Guaireña

Para Troadio no hay tiempo que perder

El entrenador de Guaireña, Troadio Duarte, analizó en la 780 la derrota 3-1 ante Sportivo Luqueño en el inicio del Apertura: “Tuvimos muchas oportunidades, estuvimos bien hasta el gol, después no quedamos. Nosotros no pudimos liquidar y ellos lo hicieron”.

El estratega también remarcó acerca de lo que se viene: “Ni tiempo tenés que te pase la bronca, hoy ya volvimos a entrenar”, sumando acerca de los refuerzos: “Lucas González volvió con nosotros, fue muy importante para el equipo el año pasado”.

Duarte suma 36 juegos, dirigidos en Primera con el equipo de Guaireña que jugará la Sudamericana.



Nacional

Yeiber Murillo es refuerzo del Trico

El delantero venezolano Yeiber Murillo es refuerzo de Nacional para la presente temporada.

El atacante que tuvo paso por Luqueño, expuso a la 800 AM: “Quería volver al fútbol paraguayo. Se dio lo de Nacional y acá estoy a préstamo del Badajoz (España). Ya lo conozco a Rodrigo López”. (DT, fue su entrenador en Luqueño).

El ofensivo además refirió: “Me ayudará mucho la adaptación porque volveré a coincidir con Hernán Rodrigo López, Orlando Gaona y Fernando Martínez”, y agregó: “Con el cambio de DT en España no tuve la regularidad que buscaba, pero estoy preparado para el desafío”.