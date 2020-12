Nacional

Se dieron a conocer nuevos casos de Covid-19

La Academia conoce de dos nuevos casos en su plantel, según informó la Comisión Médica de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), a falta de una fecha para la culminación de la primera etapa del torneo Clausura, para el posterior ingreso a la fase final (liguilla).

Siempre en relación a los casos positivos, la APF también confirmó un caso en la burbuja del Sportivo Luqueño y otro en el plantel de árbitros. Todos en aviso ya fueron puestos en aislamiento y se prevén nuevas tomas en las próximas horas para confirmar o descartar más casos.



River Plate

Ortega habló de Sosa y no descarta a Jara

Carlos Ortega, titular del Kelito, se refirió al caso Ramón Sosa en diálogo con : “Estamos hablando con su empresario, está la posibilidad de ir al Olimpia, aún no se ha cerrado. La otra posibilidad sería México, según expresó su empresario Daniel Campos”, manifestó Ortega.

En cuanto a la continuidad del DT, expresó: “Hasta ahora se mantiene Ariel Galeano. Él es un técnico de la casa, con mucha experiencia con su corta edad. Conoce a nuestros jugadores”, dijo el presidente, pero no descarta la posibilidad de que Mario Jara sea el DT para la próxima temporada.