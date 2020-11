Cris Martínez, de gran momento en Chile

El delantero paraguayo Cris Martínez, de 27 años, marcó un gol en el triunfo por 2-0 de su equipo, el Huachipato, sobre el O’Higgins, por la fecha 17 del campeonato chileno. En contacto ayer con de por la 1080 AM, Cris se mostró feliz por su gol y el resultado, y destacó el trabajo que viene realizando su entrenador Gustavo Florentín. “El profesor es un muy buen entrenador, desde que llegó aprendí mucho con él, la verdad que estamos creciendo como equipo”, dijo el atacante guaraní. Agregó que es muy poco conocido en Paraguay, pero que su sueño es jugar algún día en la Albirroja. “Esa es mi meta, mi sueño, para eso voy trabajando”, dijo. Martínez debutó en la Primera de Nacional en el 2009 y desde el 2011 que milita en el fútbol chileno.



El Lille empata y se distancia del líder PSG

El Lille no pudo ayer con el Lyon (1-1), que jugó casi toda la segunda parte con un hombre menos, y se distancia del París Saint Germain, ahora líder en solitario de la Ligue 1 de Francia tras la novena jornada. En otros partidos disputados ayer, el Montpellier se impuso por la mínima a domicilio (0-1) al Saint-Étienne, Reims venció de local por 2-1 al Racing de Estrasburgo, Niza goleó por 3-0 al Angers, Mónaco derrotó con autoridad por 4-0 al Bordeaux, y el Nimes Olympique, sin el volante albirrojo Andrés Cubas, cayó de local por 1-0 ante el Metz. El PSG es el único líder con 21 puntos en la tabla de posiciones, seguido por el Lille con 19 y más atrás viene el Rennes con 18 unidades. La próxima fecha tiene un partido que promete: el PSG ante el Rennes, este sábado, desde las 17:00 hora paraguaya.



El fútbol argentino arranca con sorpresas

El fútbol argentino volvió con todo. Ayer, Racing Club, con los paraguayos Lorenzo Melgarejo y Matías Rojas como titular, no pudo en el Cilindro de Avellaneda y cayó goleado por 4-1 ante el Atlético Tucumán. La mala noticia, además del resultado, tuvo que ver con la lesión que sufrió Melgarejo en el primer tiempo que le impidió continuar el partido. Se enciende la alarma en la Selección Paraguaya de cara al combo que se viene por Eliminatorias. En otros partidos disputados ayer, Colón goleó por 3-0 a Defensa y Justicia y Unión y Arsenal empataron 0-0. Hoy juegan Rosario Central vs. Godoy Cruz desde las 21:30 y la fecha se cierra mañana con el duelo entre River Plate y Banfield.