Guaraní

Puntapié inicial con ausencias importantes

El equipo dirigido por el argentino Gustavo Costas, inició sus actividades físicas en el Comité Olímpico, predio habilitado por la Comisión de la APF. Se puede rescatar que el plantel de Guaraní no activó con el plantel completo a falta de la incorporación de Raúl, Bobadilla, Nicolás Maná, Bautista Merlini, Hernán Lopes (jugadores), Federico Costas (PF) y Pablo Fernández (AT) todos en cuarentena en el Hotel Salud del Yacht, mientras que el uruguayo Rodrigo Fernández es el único que aún no arribó al país, con quien se completaría la lista del Aborigen.



Sol de América

Retoma tareas con 100% del plantel y CT

Sol de América volvió ayer a los entrenamientos de forma individual en el Luis A. Giagni de Villa Elisa.

El plantel guiado por el DT Luis Islas tiene como firme objetivo llegar en óptimas condiciones para el reinicio del campeonato. Para ello y ceñido de las normas que dicta el protocolo sanitario, se realizaron las actividades desde las 10:00, en primer turno y con el grupo correspondiente. Cabe señalar que Sol está sin jugadores ni parte del cuerpo técnico (CT) en cuarentena. Todo el plantel está íntegramente a disposición de Federico Marino. (PF)





Luqueño

La dirigencia con una extraña postergación

Extrañamente el único equipo que no activó físicamente el día de ayer fue el Sportivo Luqueño. Dicha decisión generó suspicacias que fueron aclaradas mediante consulta a un referente.

A casi tres meses de inactividad deportiva, tras una larga espera, Luqueño postergó un día más su reinicio; consultado su capitán Aldo Quiñónez sobre la situación, expresó: “Fue decisión del club y acatada por el plantel”. Es así que hoy oficialmente comienzan las actividades desde las 08:00, en dos grupos, uno en el Feliciano Cáceres y el otro en el Chiquerito.