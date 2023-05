Robert De Niro fue padre recientemente, a los 79 años

Robert De Niro fue entrevistado por el medio canadiense ET Canadá para saber más detalles de su próxima película que protagonizará: About My Father (Sobre mi padre). El nombre de la película dio pie para conversar sobre paternidad y la entrevistadora le preguntó sobre su experiencia.

"Es cariñoso con sus hijos a pesar de que a veces tiene que ser severo con algunas cosas", contaron desde ET Canadá. Luego, el artista agregó: "Quiero decir, no hay manera de evitarlo con los niños. No me gusta tener que imponer la ley y cosas así. Pero (a veces) no te queda más remedio".

ROBERT DE NIRO.jpg Robert de Niro en su papel protagónico de la nueva película Mi papá es un peligro, que se estrenará próximamente. Foto: Captura de tráiler.

De inmediato a eso, De Niro expresó: "Y creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre querés hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no podés".

A punto de finalizar la entrevista, la periodista le dijo: "Sé que tenés seis hijos", a lo que el actor la corrigió: "Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé".

Le puede interesar: Martin Scorsese regresa con un western y dos actores icónicos

Sin dar más datos (como quién es la madre), dejó sorprendidos a todos y la noticia recorrió el mundo.

El veterano actor de 79 años es padre de Drena (51) y Raphael (46) con Diahnne Abbott, y Elliot (25) y Helen (11) con Grace Hightower. Ambas llegaron a ser sus esposas. Además, tuvo dos hijos gemelos, Aaron y Julian, de 27 años, con su ex novia Toukie Smith.