River apabulló a Racing y San Lorenzo igualó

El Millonario apabulló a Racing en el Cilindro de Avellaneda por 6-1, con un Robert Rojas de titular, sólido en defensa y una delantera implacable, en la segunda fecha de la Superliga argentina.

Racing se adelantó al minuto 3, con gol de Augusto Solari. Pero la reacción del equipo de Gallardo fue lapidaria: en dos minutos marcó tres goles: Rafael Santos Borré (35’ y 36’) y Matías Suárez (38’). En la complementaria, el disfrute fue total para River, con los goles de Ignacio Fernández, de penal (63’), Nicolás De la Cruz (68’) e Ignacio Scocco (71’). En Racing, Matías Rojas salió en el entretiempo.

San Lorenzo igualó de local 2-2 ante Rosario Central, en un choque donde Adam Bareiro falló un penal y luego fue cambiado; Óscar Romero debutó con la camiseta del cuervo y Ángel estuvo en el banco de suplentes. En la banca del cuadro rosarino estuvo Néstor Ortigoza.

Hoy: Patronato vs. Huracán (10.00), Defensa y Justicia vs. Arsenal (14.30), Lanús vs. Vélez (16.45) y Boca vs. Aldosivi (19.00).