Richer no ve voluntad de la ANR para debatir proyectos

El senador del Frente Guasu Hugo Richer insiste en que no ve voluntad ni entusiasmo de los diputados colorados en tratar los proyectos de control del financiamiento político, ni la publicidad de declaraciones juradas de bienes.

“No veo mucho entusiasmo, les dije ya. Ojalá me equivoque”, manifestó.

Cuestionó que ni siquiera estén abiertos al debate, ni presenten propuestas sobre posibles modificaciones, lo cual pone en duda la aprobación de los proyectos.

“Por lo menos, no voy a decir de todos, los que hablaron han demostrado ciertas reticencias y ante objeciones que plantean, tampoco hay propuestas de modificación”, refirió el luguista.

“Todos sabemos que las bancadas coloradas no están firmes. Si es para discutir y cambiar cosas, ni Añetete ni Honor Colorado tienen posición en favor de la aplicación del proyecto”, dijo sobre el control del financiamiento en las campañas.

Sostuvo que lo mismo pasa con el caso de la declaración jurada de bienes, que obvia la decisión del juez para que se publique en la página web.

“Los miembros de la ANR tienen sus objeciones en Diputados, pero cuál es la propuesta de modificación”, fue la consulta que hizo.

Consideró importante las declaraciones del ex ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor en cuanto a la competencia de la Justicia Electoral para dejar de lado a un candidato ya electo.

“Hay que debatir eso porque cuando acá el presidente (Fernando) Lugo no le llamó a jurar a los dos senadores, Silvio Ovelar asume la presidencia del Congreso, pidió informe al TSJE y respondió que no tenía competencia para eso”, recordó Richer.

Fue con relación a Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, quienes no pudieron jurar como senadores.

“Todos los aportes, todas las modificaciones para mejorar, me parece excelente. Que no sirva como excusa para no tratar”, enfatizó.

Reiteró que si las objeciones por parte de los colorados son elementos para trabar el proceso, es muy complicado.

“Lo que plantea Villamayor es cuestión de atender, de analizar. No deja en parte de tener razón. El tema es cuál es el mecanismo, la alternativa”, reclamó el senador.

Advirtió que si no hay avances, entonces no se podrá aplicar en las municipales.