Revelan que hay videos que comprometen a ex presidente

Refirió que durante la conversación le dijo a su padre: “A tu hijo le mataron”. “Le contó que tiene videos comprometedores y con eso se va ir de por vida a la cárcel Cartes”, señaló Gloria.

En ese momento, se excusó porque no podía publicar nada porque había toda una estructura que protegía a Cartes y que cuando empiece a tambalear enviaría a EEUU los videos porque en Paraguay no iba a tener repercusión legal.

“Laura Casuso (ex abogada asesinada de Pavão) dijo que le revolvía el estómago el contenido de los videos”, confesó la hermana del militar asesinado en el 2014.

Remarcó que su padre vio dos videos en donde aparece hablando el famoso “cuarto hombre” que habría apretado el botón durante el confuso episodio en la zona Norte.

En el material confiesan todo lo que ocurrió donde se le emborrachó a los miembros del grupo ACA y luego amanecieron todos muertos.

“Le mataron a todos y luego dijeron (los de la FTC) que era un enfrentamiento”, señaló Piñánez.

Acotó que la FTC responde directamente al presidente de la República y en ese entonces era Horacio Cartes.

“Le dijo a papá que los demás videos son cuestiones de Cartes y que de por vida irá a la cárcel si se llega a saber. A eso se refirió Casuso que le revuelve el estómago”, dijo.

llamada misteriosa. La abogada Laura Casuso fue asesinada en noviembre de 2018 en Pedro Juan Caballero.

Antes de este atentado, la letrada le había llamado al padre de Gloria Piñánez.

“Le llama a mi papá y le dice que el que está ahora (sic) (en el manejo de poder), me agarraron y me metieron en un avión (sic). Me dieron un celular para llamarle para pedirles que por favor cállense que nos van a licuar a todos”, reprodujo Piñánez sobre la última conversación que tuvieron con la abogada de Pavão, cuyo celular había desaparecido luego del atentado.

En ese entonces, recuerda que su padre le respondió que no se iba a callar porque mataron a su hijo.

Finalmente, la hermana del capitán asesinado mencionó que el caso de su hermano nunca avanzó en cuanto a la investigación a instancias del Ministerio Público.



