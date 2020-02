Repunte de la economía se daría en el segundo semestre del año

El consumo local aún no llena las expectativas del sector comercial y de servicios.

Uno de esos rubros es el de los súper, donde la baja venta afecta a todos los productos en general, según el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Alberto Sborovsky.

“Enero no fue un buen mes, no hubo todavía una recuperación de consumo y febrero sí está un poco mejor, pero no está bien aún”, advirtió.

Para el analista Amílcar Ferreira, este comportamiento de la economía es coyuntural y estima mejorías cuando algunas de las proyecciones para este año se cumplan. Se refirió primeramente a la cosecha tardía de la soja, que este año se daría a partir de marzo, pero el impacto positivo se estaría sintiendo en el mes de junio aproximadamente.

Otro elemento que influye es el atraso del Ministerio de Hacienda en la transferencia de recursos al Ministerio de Obras Públicas. “Creo que Hacienda debería buscar asegurar los pagos por obras ejecutadas sobre contratos ya realizados, de tal manera que eso no repercuta”, manifestó.

Este conjunto de situaciones, sumado a experiencias positivas, como es el caso del turismo de compras, contribuirán a un mayor dinamismo de la economía paraguaya, luego de un complicado 2019 por la baja producción sojera.

“Todavía en cierta manera estamos arrastrando los efectos de la cosecha anterior que sabemos que tuvo una gran caída”, agregó Amílcar al respecto.

MEDIDAS. El analista reconoce los esfuerzos del Estado para el ordenamiento de los gastos al recortar los beneficios extras a los funcionarios de las empresas estatales, pero advirtió que los efectos dependerán del direccionamiento de esos recursos a la inversión. A esto le suma los desafíos de la reforma tributaria y de la recaudación de impuestos.