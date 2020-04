Reos recrean emotiva procesión de Tañarandy en el penal de Misiones

La imagen de la Virgen de los Dolores se abrió paso en el patio del penal. Entre el canto de los estacioneros aparecieron, con antorchas en mano, las internas vestidas con túnicas blancas y mantos celestes emulando a la Virgen María. Del acto religioso participaron los internos del pabellón católico y las internas del pabellón de mujeres.

De esta manera, las 14 estaciones del Vía Crucis fueron representadas en una situación atípica para Tañarandy, que este año no pudo conmover a miles de turistas debido a la cuarentena por la crisis sanitaria del Covid-19.

La procesión en la Penitenciaría Regional arrancó alrededor de las 17:30 del Jueves Santo y fue organizada por los propios internos quienes pasaron una Semana Santa emotiva a pesar de no poder recibir las visitas de sus seres queridos, debido al coronavirus.

La idea de llevar al penal la tradicional procesión de la compañía Tañarandy surgió la semana pasada cuando Manuel Martínez, administrador de la cárcel de Misiones, se comunicó con el artista plástico Koki Ruiz, creador del evento en Tañarandy. Le preguntó cómo se podría hacer la celebración dentro de la penitenciaría y Koki le sugirió la fabricación de velas encendidas con las cáscaras de la fruta conocida como apepu y grasa de cerdo para iluminar el sendero.

Los trabajos iniciaron ese mismo día y en poco tiempo ya estaba todo listo para la procesión y en pleno proceso de crear las luminarias.

Antes de iniciar este trabajo, el administrador del penal preguntó a Koki Ruiz si no tendría algún retablo o algo que le haya sobrado de alguna actividad de Tañarandy para hacer una conmemoración y algo diferente en el penal en esta Semana Santa. La respuesta del artista plástico fue no. No tenía nada porque esas cosas no se guardan, entonces prometió regalar 10 luminarias y le prestó las vestimentas a las mujeres.

Martínez –comentó Koki Ruiz– le manifestó que le entusiasmó la idea, que no podía dormir y le prometió que le enviaría la Virgen y que además logró contactar con los estacioneros que trabajan cada año en Tañarandy.

“Los estacioneros se emocionaron mucho porque cuando se suspendió Tañarandy ellos pensaron que ya no iban a cantar”, dijo.

Los reclusos estuvieron muy emocionados, inclusive, había algunos que lloraban en el acto. “No creyeron, solo veían en la tele y no creyeron que se podía hacer en el penal”, refirió el director de la Penitenciaría Regional de Misiones.