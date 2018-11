Renuncias en cadena y amenaza de censura contra May por Brexit

En jaque. El Brexit sigue dando dolor de cabeza a May.

La jefa de gobierno británica Theresa May, debilitada por la dimisión en cadena de varios ministros, se vio ayer amenazada con una moción de cesura en el Parlamento tras defender allí el controvertido proyecto de acuerdo sobre el Brexit alcanzado con Bruselas.

“Podemos elegir salir de la UE sin acuerdo, podemos elegir que no haya Brexit o podemos elegir unirnos y respaldar el mejor acuerdo posible”, afirmó la primera ministra ante la Cámara de los Comunes, donde partidarios y detractores del Brexit fustigaron el texto aprobado la víspera por su ejecutivo. Tras la áspera sesión, un destacado diputado conservador, el euroescéptico Jacob Rees-Mogg, anunció que pedía un voto de censura al grupo parlamentario del Partido Conservador de May. “Lamentablemente, el proyecto de acuerdo de salida presentado al parlamento resultó ser peor de lo que anticipábamos y no cumple con las promesas que se hicieron a la nación”, escribió Rees-Mogg, líder del grupo probrexit European Research Group. AFP