Reguladas y unidades en pésimo estado son la realidad de usuarios

No cesan los reclamos de los usuarios del transporte público, quienes, pese a que autoridad alguna les toma en consideración, siguen denunciando que deben pagar más por el pasaje en unidades diferenciales; sin embargo, el servicio es pésimo. Muchas de estas unidades se encuentran en un estado muy descuidado; además, con el inicio de la temporada de calor extremo los pasajeros resienten la falta de aire acondicionado en las unidades debido a que le falta mantenimiento. Sin aire acondicionado, ventanas cerradas y el ómnibus repleto los empresarios, no obstante, no dudan en seguir cobrando un pasaje más caro.