Regulación de la prisión preventiva, en orden del día

Aunque aún no cuenta con dictamen de comisión y el documento no tuvo todavía ingreso a la Cámara de Diputados, la mesa directiva y lideres de bancada decidieron ayer incluir como uno de los puntos del orden del día, el proyecto de ley que modifica el artículo 245 de la Ley 1.286/98, del Código Procesal Penal, sobre las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, a fin de evitar el abuso de esta disposición.

La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores en donde argumentaron su presentación y aprobación a la crisis del sistema penitenciario, por la sobrepoblación crítica y el hacinamiento causado por el abuso de la medida.

El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño informó que en la comisión de Legislación no pudieron analizar aún el proyecto atendiendo que no llegaron los antecedentes y que en Asuntos Constitucionales se trataría hoy, aunque no esté en el orden del día. El legislador expresó que particularmente está de a favor de volver a la redacción original, y que la competencia sea del magistrado, siempre y cuando se ajuste a los requisitos. “No estoy de acuerdo que en algunos casos se presuma la inocencia y en otros no”, remarcó.