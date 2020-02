Reflotarán creación de la superintendencia de pensiones

El titular del Fisco subrayó que hay una necesidad imperiosa de regular el sistema jubilatorio y el manejo discrecional de los fondos.

Señaló que la propuesta es mucho más simple que la primera, que ya fue rechazada por el Congreso en 2018, aunque mantiene la figura del superintendente que será elegido por el Ejecutivo.

Aclaró que la creación de esta entidad no implica la modificación de parámetros vigentes en cuanto a edad de jubilación o aportes, así como no significa que se van a violar las cartas orgánicas. Agregó que los aportantes formarán parte del consejo consultivo, aunque no quiso dar más detalles sobre la propuesta.

No obstante, aseguró que el proyecto será socializado con los gremios empresariales y de trabajadores antes de ser remitido al Legislativo.

DEUDA Y AFD. El ministro de Hacienda informó también que otro de los proyectos sobre los que se dialogaron ayer tiene que ver con la administración del pasivo.

Mediante esta ley, el Gobierno busca mejorar el perfil de la deuda actual mediante la recompra de bonos a menores tasas y mayores plazos. Es lo que comúnmente se conoce como bicicleteo, y es la misma propuesta que ya fue presentada el año pasado.

El último proyecto del paquete de leyes económicas guarda relación con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Mediante este planteamiento se busca modernizar el funcionamiento de esta institución para darle mayor agilidad y presencia en el mercado.