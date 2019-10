Reelección sirve a Marito para desviar foco, dice analista

“El pedido de reforma constitucional para instalar la reelección pareciera que es racional para la ANR. Por el lado de Marito, le sirve para redirigir el centro del debate hacia otro escenario, bien lejos de su gobierno. Mario Abdo necesita oxígeno urgente para intentar estabilizarse y descomprimir la mirada hacia él. Por tanto, le sirve como instrumento de distracción, más allá de que no esté en sus planes optar en 2023 por la reelección”, apuntó el analista.

En tanto que, midiendo los antecedentes, es sabido que en su momento, fue un anhelo del ex mandatario Horacio Cartes.

“Y por el lado del cartismo, es un viejo anhelo de su líder instalar la reelección. De hecho, fue Cartes el que más lejos llegó en el intento. En el 2017 habían logrado romper el único bastión que tenía la fuerza para evitar la enmienda, el Senado, y solo se echaron atrás después de que entraran a matar al PLRA”, indicó.

En aquel año, el impedimento más fuerte para este plan cartista apoyado por Fernando Lugo y el Frente Guasu, era el propio Abdo Benítez, entonces senador.

“Pero a diferencia del 2017, ahora no hay un actor de peso en la ANR que pueda oponerse al pedido. En el periodo anterior, la facción de Mario Abdo tenía los escaños suficientes para convertirse en un actor de veto decisivo. Es decir, más allá del debate constitucional de ‘enmienda versus reforma’, Marito en 2017 necesitaba que Cartes no compita en 2018. Hoy pareciera que no hay ninguna figura de peso en el coloradismo que pueda atajar una Constituyente, si esa fuese la real voluntad de la alta dirigencia”, manifestó Pérez Talia.

Igualmente, no se descarta que otros ex presidentes, como Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, puedan beneficiarse del plan de reelección.

“El Gobierno está en crisis desde la firma del acta secreta de Itaipú y no logra recuperarse. Si el pedido de reforma constitucional llegase a avanzar y eventualmente genera una crisis, Marito va a tratar de desentenderse de la situación y, en todo caso, dirigir la crisis hacia el Parlamento o hacia los actores que se beneficiarían del pedido, como Cartes, Nicanor y Lugo, principalmente”, concluyó.



Marcos Pérez Talia,

politólogo.