“Recursos de EBY no pueden ser parte del PGN”

Manifestaron que la entidad sí puede responder a demandas del Parlamento en materia de orientación de obras o emprendimientos, pero jurídicamente no puede transferir recursos que no sean del Estado Paraguayo ni del Argentino.

“Tocamos los fondos que tienen que ver con el tema de responsabilidad social y coincidimos con el director (Barrios), que por lo que representa Yacyretá como empresa binacional, cuyos recursos no vienen de los impuestos locales sino de la venta de energía, ni el Congreso argentino ni el Congreso paraguayo pueden alterar el contenido del tratado. Sí podemos responder a las demandas del Congreso en materia de orientación de obras, de emprendimientos, pero jurídicamente, salvo que sea vía nota reversal, no podemos modificar el tratado”, remarcó el director general de la EBY, Nicanor Duarte Frutos. “No podemos transferir recursos de la Entidad Binacional que no es parte del Estado Paraguayo, que no es parte del Estado Argentino, sino que es una Binacional que tiene sus recursos propios, su tratado, sus anexos, sus reglamentos, sus notas reversales que regulan la gestión de la empresa”, destacó el ex presidente de la República.