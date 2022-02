Recuerdan natalicio del profesor y compositor Juan Carlos Moreno

Juan Carlos Moreno absorbió desde su infancia, el amor por la música, transmitido por sus hermanas mayores, una de ellas violinista y la otra, pianista. Siendo aún un niño, queriendo hacer un favor a sus padres, quienes no estaban en buenas condiciones económicas y necesitaban un medicamento costoso para uno de sus hijos, se prestó a ayudar e ir a comprar el medicamento. Para conseguirlo más barato y no faltar a la escuela, se colgó de un vagón de carga de 16 ruedas, pero con tal mala suerte que al bajarse, sus piernas quedaron atoradas y fueron arrancadas por los vagones.

Desde esta realidad, con un niño mutilado, sin sus dos piernas, empezó la verdadera vida de quien fuera uno de los más grandes compositores paraguayos. Jamás se quejó, para no hacer sufrir a su familia. Más bien, juró que jamás sería un mendigo, como lo había escuchado susurrar a un amigo de su padre, y se propuso que algún día sería alguien importante, de quien su familia y amigos se sintieran orgullosos, y el destino quiso que no solo fueran ellos, sino muchos paraguayos y extranjeros, que años después pudieron conocer y disfrutar sus obras.

Trayectoria. Empezó a estudiar como autodidacta. Vivía en el escritorio de su padre y no hubo libro que no hubiese leído. En 1938 recibió una beca para estudiar con el maestro Furio Franceschini en Sao Paulo Brasil. Su actividad musical fue intensa y abarcó diferentes tipos y géneros musicales, como sus obras clásicas y populares, entre las que se pueden citar: Kuarahy mimby (La flauta del sol), concierto sinfónico, año 1944; Paraguay Ko’ e, para coro y orquesta; Sonata para violín y piano en si menor, año 1935; Nocturno de Primavera; Nocturno de Otoño; Cuarteto de cuerdas en Do mayor, año 1944 y Trío para piano, año 1946. También Movimiento de concierto para piano, año 1946; Tres piezas para piano, 1935; Sonata El amanecer, 1943; Sonata para piano, año 1945 y Tres Aires Paraguayos, año 1946.

En el género de las zarzuelas, con textos del escritor Manuel Frutos Pane figuran: La tejedora de Ñandutí, Korochire, María Pacurí, Las alegres Kyguavera y Paloma Para.

Entre sus canciones más polulares se destacan: María Candé, Chiperita, Mujer Paraguaya, Chirikoé, La Carreta, Tus lindos ojos, Che Burrito Lambaré, entre otras.

Juan Carlos Moreno se casó con Marina Acosta González con quien tuvo 5 hijos: Alicia, Juan Carlos, Manuel (+), Margarita y Carolina, 10 nietos y 3 biznietos.

“El 19 de febrero, es una fecha que significa mucho para mí. Mi padre convirtió el día de su cumpleaños en una fiesta donde la música y la alegría eran las principales invitadas. Bailaba la polca, sujetado a su bastón, y todos los demás haciendo el famoso trencito alrededor. Aún siendo una persona a la que le amputaron las 2 piernas, procuró no ser jamás una persona triste e incapacitada”, comenta su hija Alicia Moreno.

La misma recuerda que era una época única, en la que, a pesar de la dictadura existía un sentimiento muy importante en el pueblo, el respeto y la amistad entre los paraguayos y sabían divertirse sanamente.

El 30 de enero de 1993, luego de una penosa agonía por causa de un enfisema pulmonar, el compositor Juan Carlos Moreno González, descansó en paz.

