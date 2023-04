Recta final sin poder determinar quién será el nuevo presidente

El 30 de abril el Paraguay asistirá a las elecciones nacionales atípicas. A una semana del Día D la posibilidad de un debate entre los principales candidatos a presidente de la República se esfumó definitivamente, con lo que se marca un hito en la incipiente historia electoral desde la era democrática. Las campañas en tanto se centran en promesas electorales con nulo sustento en políticas de Estado, posible financiamiento y su real posibilidad de aplicación, condición conocida, pero que se hace más patente en estos comicios, donde no se abordan soluciones de fondo a los grandes temas del país.

Politólogos, sociólogos, analistas y periodistas en entrevistas recogidas desde el multimedio y en pantallas de Telefuturo afirman que el fervor está ausente, sumando a la incertidumbre. “Nadie está en condiciones de decir quién será el próximo gobernante del Paraguay”, asegura José Carlos Rodríguez Alcalá, sociólogo y analista político, quien agrega que las encuestas en este momento no pueden ser tomadas como determinantes. “Antes sabíamos que Santiago Peña estaba arriba y que estaba bajando, y sabíamos que al revés, que Alegre estaba bajando, pero está subiendo. Pero no sabemos la situación actual, entonces hay una incertidumbre de cómo están los números, qué dicen los números”, enfatiza Rodríguez Alcalá.

En tanto sobre el clima electoral Estela Ruiz Díaz, periodista y analista política, puntualiza que no existe fervor. “Son bastante apáticas, a estas alturas uno siente en la calle el clima electoral, de alegría de vinculación con candidatos, pero eso no estamos viendo”, sentencia Ruiz Díaz.

SIN SOLUCIONES DE FONDO. La historiadora Milda Rivarola pone foco en el discurso. “No se tocó prácticamente el tema de energía de Itaipú y el uso económico para el Paraguay, y eso es raro”, señala. Y agrega que existe una “ausencia de debate” y no se sabe “cómo van a cumplir promesas y qué van a hacer en temas sociales”, y finaliza con que “ninguno de los dos principales candidatos despierta pasión y entusiasmo”.

Por su parte, Alfredo Boccia señala que se trata de “una campaña más o menos normal, un poco más apática, con menos cartelería callejera; las ciudades están más agradecidas por eso, quizá porque al Partido Colorado el presupuesto le está resultando más corto que antes”.

VOTANTE SILENCIOSO. Desde su visión, Benjamín Fernández Bogado señala que existe una masa descontenta que se mantiene amparada en el silencio, y no aparece en las encuestas, este sector podría marcar la tendencia que se podrá ver recién en las urnas el 30. “Estaríamos hablando de ese elector que hasta ahora está mirando desde lejos, que no se anima a expresar su preferencia por uno u otro candidato, que le molesta lo que no funciona, pero que no se anima a expresarlo como opción o alternativa en la figura del principal candidato de la oposición que es Alegre. Creo que va a pesar muchísimo y es el que hasta ahora no ha sido tomado en cuenta en las encuestas que han sido publicadas, el voto silencioso será determinante el próximo 30 y podría darnos una gran sorpresa”, sentencia.

Rango etario de electores.png