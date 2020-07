Recomiendan trabajar en cuadrilla para evitar cierres ante positivos

La rotación de trabajadores con la estrategia de cuadrillas dentro de las empresas e instituciones resulta fundamental al momento de detectarse un caso de Covid-19, porque se evitan más contagios y se asegura el funcionamiento de las entidades.

Así lo recalcó el viceministro de Atención Integral de la Salud, Dr. Juan Carlos Portillo, al tomar como ejemplo los contagios en una fábrica de embutidos en San Lorenzo y un frigorífico en Asunción, con 18 y 40 funcionarios positivos, según el último reporte. El representante del Ministerio de Salud comentó que se ve mucha presión para proceder al cierre inmediato de estas dos plantas, al comparar estas dos situaciones con los masivos contagios en un centro comercial en Luque, semanas atrás. “En el caso de la comparación con el súper, en este no hubo un apego estricto a los protocolos. Es un centro que no forma parte del gremio del sector y no participaron de las capacitaciones y entrenamiento con la aplicación de los protocolos sanitarios para la pandemia”, dijo a Telefuturo. Destacó que tanto en el frigorífico como en la planta de embutidos se trabajó en cuadrillas y se actuó ante la aparición de casos y están rastreando a los contactos. Portillo señaló que no hay una recomendación establecida taxativamente en lo referente a la suspensión de actividades en caso de aparición de un positivo en las empresas. “Sí está prevista la estrategia laboral a implementar por eso el trabajo en cuadrilla. Si hay un caso en la cuadrilla uno, esos van a cuarentena porque se los considera contactos directos del caso índice”, indicó. El momento en que cesarían las actividades sería cuando el equipo se reduzca y no pueda mantenerse la cadena del proceso relacionado con la actividad de ese entorno. “No necesariamente por positivos, sino por el aislamiento hasta la certeza de que son negativos los resultados”. Aseguró que los propios responsables de esos entornos toman la determinación de suspender las actividades, enviando a todos a aislamiento, como ocurrió en algunas instituciones o empresas. Ayer una comitiva fiscal se constituyó en una planta de la empresa frigorífica Frigomerc, a raíz de la denuncia presentada por la Municipalidad de Asunción ante los más de 40 casos detectados entre los trabajadores y los múltiples contactos que dieron positivo. La Comuna recomendó el cese de actividades.