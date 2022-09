Recomendados

“Si Dios es omnipotente me es difícil aceptar por qué no detiene la matanza. ¿Por qué soporta el sufrimiento, la tortura, el genocidio de su pueblo? Me subleva, pero pienso que si lo permite será por algún designio secreto que ignoramos, ni podríamos entender....”.

Dos rostros, un destino. Encuentro en Auschwitz-BirkenauRenée Ferrer – Servilibro