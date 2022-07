Recomendados

xasxsaxasxasx



Rugido de Arcángel

Mabel Pedrozo. Intercontinental Editora. Criterio Ediciones

En el libro Rugido de Arcángel, la escritora paraguaya Mabel Pedrozo reúne nueve cuentos y una microficción. Dos de los relatos están basados en hechos históricos acontecidos en el Paraguay de los primeros años de la colonia, y en los tiempos de gobierno de don Carlos Antonio López.

De la obra afirma el prologuista, el escritor argentino Alejandro Bovino Maciel: “Mabel Pedrozo viene tejiendo un tapiz delicado desde sus primeros libros Debajo de la cama, Noche multiplicada en los que cada pieza se agrega a las demás sin perturbar el conjunto. En el friso total está el relato de la condición humana debatiéndose entre el bien y el mal como frágiles criaturas que se creen invulnerables.

Las narraciones de Mabel Pedrozo no son simples acertijos ni entretenimientos pasajeros Rugido de Arcángel, asegura Bovino Maciel, nos “somete ante nosotros mismos, nos doblega al tribunal implacable de nuestra propia conciencia. Nos obliga a escrutarnos sin piedad”.

Y agrega que, el arte, en lo posible, debe empujarnos a corregir lo que la naturaleza hizo con defecto. Con esa introspección, apunta, Mabel Pedrozo nos instiga a mirarnos a fondo para ver en qué sitio se mantiene nuestra bestia alejada de lo humano que la contiene. “La naturaleza nos hizo así, bifrontes, amor y odio conviviendo en el mismo envase anatómico. El arte, o Mabel que es su artífice, nos pide que tracemos la línea divisoria para ver dónde está cada cual”.

Las santas muñecas, La punta de la flecha, La quietud perfecta, Síntoma, Cascos, Enfermo terminal, Rugido de Arcángel, Reconocimiento, Transfusión, y Lo que salió del fuego son los títulos que incluye el libro.

Diccionario Nocturno

Mabel Pedrozo, Alejandro Bovino y Amanda Pedrozo.

Servilibro 2022

Texto de fácil lectura, este libro finge ser un diccionario, pero cada entrada, cada término es utilizado por los autores con ironía, reflexión y sátira de las convenciones sociales que todos aceptamos sin la menor crítica de nuestra parte. Así, por ejemplo, Mabel Pedrozo en la entrada “Enamoramiento” dice: “Algo que emociona en alguien. Algo en sus ojos. Algo que no se va cuando se va”.

Hojas más y Alejandro Bovino en “Codicia” nos dice que según el finado Max Weber, la codicia es la mayor virtud del capitalismo. Según el capitalismo, es el pecado venial del empresariado. Según el empresariado, es el reclamo salarial del obrero. Según el obrero, es el pecado capital del capitalismo.

Más tarde, Amanda Pedrozo en “Calentura” escribe: La calentura humana es como la de los perros. Guárdese a la perra y péguese con una toalla mojada a los machos que andan con el adminículo en ristre. O en todo caso, aplíquese hielo y cante a gritos O sole mio, hasta enfriarse del todo o casi, en fin, un estado intermedio que le permita al menos parecer presentable.

Con humor y saludable uso de la ironía, este Diccionario Nocturno ayuda a ver más claro en las sombras de este mundo cada vez más complicado.

“En síntesis, si he recomendado este libro a los dicentes del seminario de la cátedra que dicto hace diez años, es porque deseo facilitar el arte casi imposible del debate en la enseñanza posmoderna”.

Prólogo del profesor Joseph Estradha Brenner-Ziel