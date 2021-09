Rechazan pedido de defensa del ex intendente Cárdenas

El juicio oral seguirá el próximo martes, a las 08:00, teniendo en cuenta el feriado del lunes, ante las juezas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García.

Además de Cárdenas, están acusados Guido Salcedo, ex director de Administración y Finanzas; Carlos Mendieta, ex jefe de Obras; y Alejandrino Duarte, ex director de la firma ADC.

Todos por la construcción de aulas, supuestamente defectuosas, en 15 escuelas.