Receta para alcanzar el bienestar

Se atribuye a Peter Drucker, considerado como el padre de la teoría gerencial moderna, la expresión “lo que no se mide no se puede mejorar”. Pero este principio, tan aceptado en el mundo empresarial, ha estado notoriamente ausente en la gestión de los gobiernos en lo que respecta al bienestar. Se recopilan cuantiosos datos de diversos aspectos que hacen al bienestar, como mortalidad infantil, deserción escolar o desnutrición, pero hasta recientemente no se han integrado en indicadores comparables que reflejen en toda su compleja realidad el grado de bienestar de los habitantes de un país.

Llenando este vacío, y con el liderazgo del profesor Michael Porter, de la Universidad de Harvard, se creó en el año 2014 el Índice de Progreso Social, que integra cincuenta parámetros para llegar a indicadores que permiten comparar el bienestar entre 163 países, y el progreso o retroceso que han logrado con el transcurso del tiempo.

Hace un par de semanas se publicó el Índice de Progreso Social 2020, abarcando 163 países, que van desde Noruega en la primera posición con 92,7 puntos, a Sudán del Sur en la posición 163 con 31,1 puntos. Paraguay se encuentra en la posición 70, con 72,5 puntos.

Predeciblemente, se observa que hay una significativa correlación entre el ingreso per cápita de los países y su posición en el Índice, lo cual es de esperar: países ricos cuentan con mayores recursos para inversiones sociales y en infraestructura. Pero el dinero no es todo, ya que países con similar nivel de ingresos logran niveles de bienestar muy distintos.

El gran valor del Índice de Progreso Social es que compara los 50 componentes del índice con los 15 países que tienen un nivel de ingresos más parecido. Esto permite identificar áreas que podrían ser mejoradas, sin necesariamente requerir mayores recursos totales. En nuestro caso, los 15 países con los cuales somos comparados incluyen a Perú y Ecuador en nuestra región. En este grupo de países, los mejores ranqueados son Armenia, en la posición 50, y Ecuador, en la posición 53. Los peores son Azerbaiyán, en la posición 104, y Egipto, en la posición 112, que se explica porque ambos son países que han soportado grave violencia social en los últimos años.

Comparados con este grupo, nos aplazamos en Acceso a educación de calidad, Suficiencia de educación secundaria, Acceso a servicios de salud de calidad, Acceso a la justicia, Corrupción, Influencia política por grupo social y por género, Universidades de calidad y Publicaciones citadas.

Estas falencias no son novedad, y tanto el Gobierno como los gobernados deberían ser conscientes de que son aspectos para mejorar. Lo que nos muestra el Índice de Progreso Social es que si otros países con el mismo nivel de desarrollo económico han logrado mejores resultados, también nosotros podemos hacerlo. No es cuestión de recursos, sino de voluntad política y definición de prioridades. Y, por sobre todo, una permanente demanda y presión de la ciudadanía.

El bienestar del pueblo es un compromiso constitucional. Exijamos su cumplimiento.