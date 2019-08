Ratifican rechazo de extradición de iraquí

Se trata de Laith Al Saiegh, quien era requerido por el Tribunal Penal de Primera Instancia de Estambul N°38, a cargo de la jueza Sevda Karaahmetoglu, por el robo de 20 kilos de oro en lingotes de un kilo cada uno, de un vehículo blindado, ocurrido en abril del 2011.

Los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Gladys Bareiro de Módica ratificaron el fallo del juez Miguel Tadeo Fernández, del 12 de julio pasado, por el que se rechazó la extradición.

El juez había argumentado que no se cumplía la doble incriminación (que sea delito en Turquía y Paraguay), a más de que no había un compromiso de no aplicar la pena de muerte o cadena perpetua.

Turquía no tiene tratado de extradición con Paraguay. Además, no remitió toda la legislación aplicable, ni explicó bien los hechos.

Ramírez Candia y Llanes dijeron que no se puede determinar si existe el requisito de doble incriminación, por lo que, a más de ratificar el fallo, dispuso la inmediata libertad de Laith Al Saiegh.

Por su parte, la ministra Gladys Bareiro votó por revocar el fallo y conceder la extradición, tal como lo había requerido la Fiscalía General del Estado.