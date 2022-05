Racconto rápido e imperfecto

CAMANDULEROS. Paraguay vive una economía de camarilleros. La economía de libre mercado es una ficción a la que suelen recurrir los facciosos y sus defensores interesados cuando pueden sacarle algún provecho. La verdad es que impera la economía de los socios. Hay una toma descarada del mercado y espacio de ganancias autoasignadas. Dos ejemplos claros son los negocios bancarios y de combustibles y, en cierta medida, el supermercadismo. Son estructuras económicas a las cuales es difícil acceder y que suelen dictar las reglas del juego para su propia conveniencia con la anuencia o la directa complicidad rentada de las autoridades gubernamentales.

MADRE MÍA. A la Madre de Ciudades se le nota el paso de los años y el claro desamor con que la tratan sus hijos, sobre todo los que integran la corruptela inepta instalada desde hace décadas en el Palacete Municipal. Asunción está destruida, fea, menospreciada, bombardeada. El centro es un caserío a medio desmoronarse, gris, sucio. Cada uno vela por sus intereses sin importarle un comino el bien común. Las pocas familias propietarias de esas casas prefieren que ellas caigan a pedazos porque las leyes de conservación urbanística solo velan por el statu quo y poca visión tienen sobre la inversión para el desarrollo de una urbe. Y en medio de esta comedia de mezquindades, vivimos en una ciudad afeada ex profeso.

SERVICENTRO CITY. Tal como el olor sórdido danés (para ponernos shakespeanos), algo huele a podrido con la manía de llenar Asunción y sus alrededores de estaciones de servicios.

No producimos ni gas ni nafta, pero sí producimos una ingente cantidad de servicentros y una retahíla cada vez más insoportable de negocios turbios. Vamos camino a volver a los servicentros los únicos espacios de acceso público de la ciudad, modernos y nuevos. Sería la cara mejor lavada de nuestras ciudades, si me permiten la poca disimulada acusación. Las autoridades municipales capitalinas al parecer quieren solo agradar a sus patrones, que no son precisamente los votantes.

... Y POR ÚLTIMO. Para cortar con tanta densidad que nos impone la realidad, hablemos del invento más perfecto inventado por la humanidad: la palabra escrita y el mejor de sus derivados, el libro. La sencillez de este instrumento de belleza, saber y esparcimiento es impresionante. Es práctico, cómodo para el uso, fácilmente portable, ligero, reproducible sin mayores inconvenientes y es casi imperecedero. El libro es como el amor, aunque no creas en él, de seguro hay uno esperando. Así que aproveche el domingo y vaya a la Feria Internacional del Libro Asunción 2022. Visite de paso al stand de Última Hora. No se arrepentirá.