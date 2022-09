Quintana está con chances de ser titular en el Decano

Reclamo público. Enrique Landaida, ex director deportivo de Olimpia, reclamó sus salarios caídos a la directiva decana de forma pública.

“Siempre me porté bien con el Olimpia, por eso estoy esperando. Deben ser más formales, pasaron dos meses y no hay pago”, dijo Landaida en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Además, Landaida recordó que aún no cobró un juicio ganado a Cerro Porteño por haberes caídos hace 5 años.