Quinieleros lamentan inacción oficial ante las denuncias

Al tiempo de mencionar que aún no reciben respuesta a los clamores de unos 6.000 agentes de la quiniela, de parte de la firma TDP SA, que explota este juego de azar, en torno a un abandono hacia quienes generan las ganancias, los quinieleros indicaron no entender por qué no se concretan las entregas a las entidades de beneficencia de los premios no retirados.