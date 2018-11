“Quiero probar la sopa paraguaya y que el público disfrute el show”

“Quiero que la gente se ría y pase bien en mi show, ya que eso me hace feliz”, señaló el ex Take That, en una rueda de prensa realizada ayer, en el Hotel Sheraton.

“El humor también es parte de mi ADN. Mi padre es comediante y en el norte de Inglaterra, de donde vengo, somos muy risueños. Esa faceta mía se reflejará en el show”, añadió el músico, que se mostró divertido y curioso, a tal punto de preguntar sobre varios tópicos a los periodistas paraguayos.

Con respecto a su reciente presentación en Chile, indicó que el público sudamericano es “realmente apasionado”, y aguarda con grandes expectativas a sus fans paraguayos en su primera presentación en el país. “¿El público es bueno aquí?”, retrucó el artista en busca de una afirmación que recibió inmediatamente.

Comentó que su tour en Latinoamérica no es tan intenso como el que vivió en Europa el año pasado, y con ironía contó que “ya no bebe más” y que ahora se cuida con las comidas.

Sin embargo, consultó cuál sería la “comida prohibida” con la que podría romper su dieta en el país. Las recomendaciones fueron: asado, empanada, chipa guasu y otros platos. “Necesito algo fuera de lo saludable, algo realmente malo”, soltó entre risas mientras seguía escuchando sugerencias. “¿Cómo se llama esa comida?”, preguntó de entre las opciones y con su intenso acento británico pronunció en español “¡sopa paraguaya!”, lo que provocó carcajadas entre los presentes. “Voy a probarla”, remató.

Habló además sobre sus influencias musicales y recordó que creció escuchando los discos de vinilo de su padre, principalmente estándares de jazz. Quiso saber cuál de sus canciones es la más conocida en Paraguay y le dijeron y . “Cantaré esos temas en mi show”, confirmó a continuación.

Sobre sus canciones y discos favoritos afirmó que “siempre el próximo es el mejor”, porque le brinda las “mayores satisfacciones” a su carrera, ya que no se detiene a mirar atrás.

Sobre su último show en Chile, destacó que el público se mostró tímido al inicio, luego se despertó, disfrutó y le hizo finalmente “llegar al cielo”. El músico de 44 años dijo ser fan del goleador de Olimpia, Roque Santa Cruz, al cual calificó como el “Ricky Martin” del fútbol, porque es muy “apuesto”. Confesó que le gustaría cantar con el delantero e incluso compartir escenario con el atacante.

DETALLES. El artista británico arribó el martes al país y ofrecerá su concierto en el marco de su gira , título homónimo del disco cuyos temas presenta esta noche.

Robbie Williams, uno de los seleccionados para animar la ceremonia de apertura del Mundial de Rusia 2018, propone pasearse por los éxitos de su carrera, nuevas sorpresas y algunos covers, sin dejar de sorprender a su público con su estilo único.

Entre los temas de la gira, que podrían sonar en los 90 minutos que duraría el espectáculo, figuran (de George Michael), o , para cerrar su espectáculo con clásicos como y

En su reciente presentación en Chile no faltó su irónico humor, polémicas y llamativas intervenciones con el público o un momento de intimidad acústica, todo ello con un gran despliegue escénico con ocho músicos, tres coristas y seis bailarinas, que se repetirá esta noche. Los portones se abren a las 17.00. En la previa tocarán la popular banda argentina Los Auténticos Decadentes, el grupo santafesino de pop rock Los Indios, la cantante bonaerense Nathy Peluso, además de los nacionales Paiko, Kita Pena y EEEKS.