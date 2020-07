"Quiero dejar mi huella en Olimpia"

Néstor Camacho está encariñado con los goles, el miércoles marcó tres en el amistoso ante San Lorenzo y se plantó como misión ser el máximo goleador del fútbol paraguayo. A sus 32 años, el delantero nacido en Villa Florida, quiere estar en el selecto grupo de los jugadores que marcaron más de 100 goles en el fútbol local. “Me gusta mucho ir superando barreras, me encantaría poder llegar a ese grupo selecto de los goleadores del fútbol paraguayo, a eso apuntaré, llegar a esos detalles para mi carrera”, dijo Camacho en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM). Luego recalcó: “El amor con que encaro el fútbol es innegable, daré con todo al fútbol hasta donde me dé, buscaré dejar mi huella y dar lo mejor de mí para quedar en la historia del Olimpia”, club donde aún le quedan dos años de contrato, hasta el 2022.

Una meta. De los 96 goles que tiene actualmente Camacho en el fútbol local, 40 los anotó con el Decano, el resto se dividen así: 15 por Libertad, 13 por Rubio Ñu y 28 en Guaraní.

Con tiempo aún por jugar en el profesionalismo a alto nivel, Néstor ve con buenos ojos llegar a los 145 goles que tiene Santiago Salcedo (38 años), el máximo artillero del fútbol paraguayo.

“Son cosas que a uno motiva, a lo que quiero apuntar, tener objetivos, romper barreras, sería lindo, soy consciente que tengo unos años más, solo depende de mí de como poder aprovecharlos, seguir vigente, sé que puedo más, con esa mentalidad puedo soñar con eso, de llegar a ese récord”, se entusiasma.

Camacho no estará el viernes 17 ante Luqueño (desde las 18:30 en el Feliciano Cáceres) a raíz de la sanción por dos partidos, por su expulsión en la fecha 7 contra Nacional (otros suspendidos son Derlis González y Jorge Recalde, este por 4 juegos).

96 goles en el plano local lleva marcados Néstor Camacho, 40 de ellos en Olimpia, club donde más anotó.

94 partidos por torneos locales ya tiene disputado Camacho en su paso por Olimpia, que inició en 2017.

Club de los 100

Sasá 145 goles

Rodrigo López 127

Juan Samudio 119

Fredy Bareiro 112

Fabio Escobar 110

Mauro Caballero 107

Pablo Zeballos 101

José Ortigoza 100

Extremo cuidado

El plantel de Olimpia ayer volvió a los entrenamientos en la Villa tras los dos amistosos ante San Lorenzo. Realizaron movimientos livianos para no forzar el físico. “Fue mucho tiempo de inactividad, esto va a traer sus consecuencias no solo en nuestro fútbol, sino a nivel internacional con las lesiones, no solo en el ritmo futbolístico, va a estar complicado el arranque, ojalá que no sea con muchas lesiones, por suerte tenemos un plantel frondoso”, resaltó Camacho, que sabe que las cargas e intensidades deberán ser graduales en el retorno al fútbol luego casi 5 meses.