Quejas de camioneros por prohibición de ir a Brasil pese a estar habilitados

Los camioneros apostados en las inmediaciones de la zona primaria aduanera de Ciudad del Este señalaron que teniendo todas las documentaciones exigidas por la Dirección Nacional del Transporte y que los avala como transportistas de despachos mayores, como la habilitación internacional, seguros, los militares de la Base Naval de la Prefectura Naval del Este, comandados por el capitán de navío Walter Díaz, no les permiten salir del país.

Johanna Ernst, una de las afectadas, afirmó que está desde el miércoles en la cabecera del Puente de la Amistad, porque los militares alegan que son camiones de pequeños portes y luego elevaron al Consejo de Defensa Nacional que ellos se dedicaban al contrabando. “Creo que es un abuso de autoridad. Hay una ley que nos ampara, los documentos de la Dinatrán nos amparan. Ellos no nos dan en un papel esta es la situación. Tuvimos una reunión con la gente del Codena y la única cosa que a mí me comentaron es que este señor (capitán de navío Walter Díaz) elevó un informe diciendo que nos dedicamos al contrabando. A mí me investigó la Codena y no encontraron nada”, afirmó la afectada. “Existen los procedimientos aduaneros para verificar si se trae contrabando o no. Uno no va a tener un manifiesto internacional de cargas o un CRT y todo lo que corresponde si se dedica al contrabando. Un camión de pequeño porte no es rentable para el contrabando. Solo para despacho mayor. No vamos a hacer toda esa inversión todos los años si vamos a dedicarnos al contrabando”, afirmó Ernst.

Para su criterio, el decreto presidencial no habla de tamaño de vehículos, solo de transporte terrestre de cargas, señalando además que ellos poseen vehículos de porte mediano y no traen productos que corresponden a los despachos menores.

PROHIBICIÓN. La Dirección de Comunicación de la Armada había informado que los vehículos que no son tractocamiones con carreta no pueden salir del país, ya que está restringido por el decreto presidencial firmado por la cuarentena obligatoria y que establece el cierre fronterizo. Para la Armada, los vehículos de porte mediano se dedican al transporte vecinal fronterizo y que existía el riesgo de que transporten contrabando, de acuerdo a la explicación dada en la Dirección de Comunicación. No obstante, las medidas fueron tomadas recién desde el miércoles de la semana pasada, cuando los militares de la Marina comenzaron a hacerle volver a los camioneros que estaban en la fila para cruzar al Brasil sobre el Puente de la Amistad. Ayer, intentaron reunirse con el comandante de la Base Naval, el capitán Walter Díaz, pero este no les recibió. Solo fueron atendidos en la oficina de guardia por un militar de apellido Rojas quien le dijo que podían ir a reclamar donde quieran, pero que no se les daría el permiso para pasar al Brasil, según el camionero Vicente Benítez Marín, designado como representante del grupo para hablar con el comandante.