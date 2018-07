Purahéi Soul lanza primer sencillo de su álbum

Los líderes de la agrupación, Jennifer Hicks y Miguel Narváez, visitaron Última Hora y contaron que el nuevo disco fue realizado con la producción de Willy Suchar y otros referentes, además de artistas invitados de Argentina, Brasil y Estados Unidos que participaron de la grabación.

Indicaron que el nuevo álbum cuenta con canciones propias y que incluyen algunas de las que ya habían interpretado en conciertos, como "Arbolito seco" y "Luna".

Los aficionados podrán encontrar en el nuevo disco canciones como "Aire de campo", "Falling in love", "Luz del alba" y "Wake up", como así también covers (versionados) de Juan Escobar-Rosalía Díaz León ("Mboraihu asy") y Ray Charles ("Hite the road Jack").