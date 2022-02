Publican documental sobre encierro de más de 100 familias en Sububi-i

El audiovisual, denominado Surubi-i, la libertad encarcelada, documenta la lucha de más de cien familias que viven un enfrentamiento con la Urbanización Surubi-i, donde tienen sus lotes y viviendas, en una particular situación de encierro.

El material de 13 minutos narra el conflicto que se generó desde la creación del proyecto de viviendas para familias trabajadoras y de escasos recursos de la zona, luego de la donación de lotes por parte del arquitecto Juan María Fadul.

“Las familiares tienen cerrados cuatro de los cinco accesos, dejándoles uno solo, el acceso social. Para que ingresen camiones con materiales, tienen un portón donde deben pagar peajes con tarifas irracionales”, señalan los realizadores del documental.

Proyecto social

Las más de 100 familias accedieron a sus lotes gracias a la donación del arquitecto Juan María Fadul, quien compró cerca de 170.000 metros cuadrados en la Urbanización Surubi-i y desarrolló el proyecto social de acceso a la tierra y vivienda “Da o Sal”.

Ahora, las familias deben caminar varios kilómetros para salir por el acceso establecido por la urbanización. Los inconvenientes surgieron apenas Fadul informó que tenía el proyecto de emprender el espacio colectivo y solidario para familias urbanas empobrecidas.

SURUBI í LA LIBERTAD ENCARCELADA

El trabajo audiovisual recoge las viviendas de las familias y su particular lucha, que ya lleva varios años, incluyendo medidas de fuerza como huelgas de hombre del propio benefactor, el arquitecto Fadul.

Tránsito libre y sin peajes

“Entre los años 2007 y 2008 compré tierras en la Urbanización Surubí-í, según consta en los títulos de propiedad, con tránsito libre, sin ninguna restricción, con cinco accesos y salidas”, denuncia Fadul, quien además alegó que no se trata de un complejo de campo y que no existe ninguna especificación de qué no se podía hacer en dichas tierras.

En el documental se denuncia una suerte de exclusión y rechazo hacia las familias más humildes que se encuentran la fracción, ya que al parecer se tenía la intención de que sea un lugar exclusivo para personas adineradas, realidad que se vio frustrada por el proyecto.

Surubi-i, la libertad encarcelada fue exhibido por primera vez en diciembre del 2021 en el marco de la Semana de los Derechos Humanos, en la Plaza de la Democracia, y ahora llegó a las plataformas digitales para su libre visualización. El material fue producido por la productora Focus.

El filme busca que los políticos y las autoridades responsables actúen y se tenga una urbanización con ingresos y salidas libres y sin altísimos peajes que están “robando” a los propietarios con total y abierta impunidad, según el arquitecto.