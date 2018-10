Proyectistas creen que mayor tributo al tabaco se va a aprobar este año

La propuesta plantea un mínimo del 30% y un máximo de 40% de tributo. Actualmente, el sector tabacalero solamente paga el 18%, el más bajo de la región.

“Hay una aceptación importante de una parte de la sociedad, de la opinión pública, que creo que parte de la inequidad en el sistema tributario”, manifestó Hugo Richer, del Frente Guasu.

Trajo a colación que también se considera que además del tabaco, hay otros productos en los que tiene que darse un aumento impositivo.

“Mucho dependerá del Gobierno de Mario Abdo, en relación a la bancada de Añetete, porque el presupuesto general de gastos se presenta como inmutable ante ciertos acontecimientos que van a producir una baja en la recaudación tributaria”, refirió.

A grandes rasgos, hizo referencia a la situación de Argentina y Brasil, de los que todavía no se tiene una medida exacta del impacto.

“El Estado paraguayo puede recaudar de una manera muy importante en relación al 18% que hay hoy”, indicó.

Aunque remarcó que establecen un mínimo y un máximo, las cifras podrían darse entre el 30, 35 y 40%.

“Puede haber un ingreso importante ante las dificultades que va a tener la economía paraguaya este año”, consideró el senador.

A su criterio, no hay que descuidar la presión que se va a generar desde el cartismo.

Siendo presidente de la República, Horacio Cartes dejó sin efecto y operó contra este tipo de proyectos que atentan contra sus intereses.

“Si bien no es presidente, por ahí es una modificación actual, pero sigue teniendo un poder económico muy importante, que prefiere utilizar en este tipo de casos, antes que pagar impuestos”, señaló.

“Creo que hay posibilidades pero depende para concretarlo de estos factores”, remató.

Esperanza Martínez, también del Frente Guasu, cree que es muy probable la aprobación del aumento del impuesto en el Senado, este año.

“Vamos a hablar con las diferentes bancadas. Evidentemente, no será fácil, teniendo en cuenta las veces anteriores que presentamos, sobre todo por los grandes intereses de las tabacaleras y las presiones que ejercen algunos”, dijo Carlos Filizzola.

“Pero aún así, creemos que tenemos posibilidades que se apruebe nuestro proyecto”, sentenció el luguista.

alcohol. Desirée Masi, del PDP, también cree que se aprobará en Senado el impuesto al tabaco, y anuncia que la próxima semana presentarán para el alcohol.

PQ quiere trazabilidad y eficiencia del gasto público

El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen manifestó que todavía no analizaron dentro del partido la propuesta sobre mayor impuesto al tabaco.

Hizo énfasis en el control del contrabando y la comercialización ilegal, por lo que pidió tener en cuenta la trazabilidad.

“Si no se calcula cuanto se produce, cuanto se paga, es imposible que se consuma todo eso. Estadísticamente, hay mucha producción de cigarrillos. De alguna forma se exportan ilegalmente. No salen como exportaciones”, remarcó el senador.“Otra de las leyes que es determinante es la trazabilidad. No solamente el impuesto, y de hecho que estamos analizando”, indicó.“Ya lo presentaron en el periodo anterior que básicamente fue mutado por los diputados, y el Senado no tuvo los votos para ratificarse”, refirió. “Al final lo que pasa es que cuando entra o sale una mercadería ilegal, son las rutas que después se transforman en ruta de narcotráfico”, dijo. Sobre la posibilidad de mayor impuesto al alcohol, manifestó desconocer si hay una propuesta en concreto, pero a su criterio se debe atacar fuertemente a través de la eficiencia del gasto público.“Independientemente a los impuestos, es importante trabajar sobre la eficiencia del gasto público”, insistió el patriaqueridista.