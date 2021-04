Proyectan nueva concesión para la gestión final de basura de Asunción

Esto se aplicará una vez que se ejecute la rescisión de contrato con Empo Ltda., que explota el vertedero municipal de Cateura desde el año 2005. De hecho, en enero de este año un fallo arbitral ya resolvió la cancelación de la concesión, pero hasta ahora no se concreta.

Además de las irregularidades encontradas por el Tribunal en el contrato con la concesionaria, por otro lado, Cáceres mencionó que el pronunciamiento del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) es que el relleno sanitario municipal ya no podrá ser utilizado como tal desde diciembre de este año en Cateura.

Sobre otro destino final de la basura, afirmó que la mayoría de estas empresas cuentan con su propio relleno sanitario.

CONTRATO. En la sesión de la Junta Municipal de Asunción esta semana, el concejal Julio Ullón volvió a presentar un pedido de informe cuestionando que no se cumple la disposición del fallo para cancelar el contrato con Empo.

Señaló que el pedido de aclaratoria que la firma presentó, en el marco del fallo, guarda relación solo con el cálculo de fórmula de reajuste de tarifa, no con la rescisión del contrato en sí, ya que no se puede realizar ninguna apelación.

“Seguimos pagando a Empo y dentro de esas tasas hay gastos previstos, conforme al contrato, como la apertura de un nuevo vertedero que ya no realizará más la empresa. También el sellado definitivo de Cateura, el hermoseamiento urbanístico, que tampoco va a realizar; el cierre de módulos donde están las basuras, que ya no lo harán, pero seguimos pagando esa tarifa, por lo que hay presumiblemente un daño patrimonial al pagar por servicios que ya no serán prestados”, cuestionó.

Cáceres contestó que mientras exista un recurso pendiente por una de las partes, no se encuentra firme y ejecutoriado el fallo. Agregó que tampoco se puede suspender el servicio indispensable de disposición final de residuos en tanto no exista una sentencia firme.

Indicó que no se puede tomar un recurso aclaratorio de rectificación solo por una parte. “Es una interpretación que él hace (por Ullón) al mero posicionamiento político a los efectos de poner en su agenda electoral”.

Agregó que el Tribunal Arbitral ha llamado a auto interlocutorio para resolverse el recurso planteado por el consorcio. Sobre las tasas señaló que la Municipalidad tiene una póliza de seguro a su favor por el contrato de concesión que va a procurar cuando la sentencia esté firme.

En la minuta presentada, el edil solicitó a la Intendencia emitir la justificación legal que sustente los pagos al consorcio desde el 15 de enero de 2021 a la fecha. Un informe sobre qué dependencias aprobaron dichos pagos y con qué justificación, nombre y apellido de los responsables.

Además de dar a conocer quién es el ordenador de gastos que autorizó los pagos.