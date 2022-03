Protestas y bloqueos en todo el país contra los incrementos

Ever Olmedo, presidente de la Federación de Mototaxistas de CDE, dijo que el costo del combustible hace imposible trabajar. Bernardino Fernández, camionero y productor de la comunidad El Triunfo de Minga Guazú, dijo que alguna medida se tiene que adoptar. “Entendemos que no somos un país productor, que el precio depende de la cotización internacional, pero alguna salida se le tiene que encontrar. No podemos trabajar solo para pagar combustible, no tiene sentido”, refirió.

En Misiones, los camioneros también se hicieron sentir en el cruce Santa María, contra la suba del combustible, allí se congregaron además ciudadanos pidiendo al Gobierno que baje los precios. Miembros de la Federación Nacional Campesina y otras organizaciones se movilizan en el cruce de acceso a Santa Rosa, Misiones.

villarrica. Camioneros, campesinos y organizaciones sociales iniciaron desde la noche del domingo una manifestación en el cruce Villarrica-Paraguarí, en protesta contra el aumento del combustible. Realizaron cierres intermitentes que generaron un caos vehicular, informó Richard González, corresponsal en Guairá.