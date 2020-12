Protestan por alta facturación del agua en Puerto Casado

La protesta surgió después de que la Essap empezó a entregar las facturas a precios diferenciados que son de guaraníes 38.000 tarifa familiar y 74.000 que es comercial pero también se encontró con otros excesivos costos como el caso de la una capilla del barrio Stella Marys que recibió la factura de 148.000.

La capilla no usa agua todo el tiempo, solo tiene sus actividades una vez al año, los precios aparentemente estimativos lo que aplica la Essap en Puerto Casado que según datos proporcionados por los vecinos estaría en proceso de transición y que después de que la empresa ponga en condiciones con nuevas conexiones el servicio ahí recién podría aplicar sus tarifas.

Los vecinos piden que las instituciones como el Municipio y la empresa estatal hagan un convenio para fijar la tarifa igualitaria que beneficie a todos ya que también la población necesita una contrapartida a la explotación del acueducto que es bombeado desde Casado hasta Loma Plata. Cansados de quejarse desde sus propias casas y no ser escuchados tuvieron que salir en la calle, los encargados de Essap intentaron explicar la situación sin éxito. La queja es por el precio que aplican es excesivo teniendo en cuenta que el servicio es pésimo, el agua sale sucio, salado y no sale las 24 horas, además es distribuido de la estación de la antigua planta que era de la junta de saneamiento que fue reacondicionado según los pobladores es obsoleta. AM